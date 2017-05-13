Прокуратура намерена в 2017 году завершить расследование депортации крымских татар в 1944

По этому делу проводится демографическая экспертиза с целью установления количества выселенных людей.
"Мы расследуем уголовное производство по факту насильственного переселения представителями органов государственной власти Советского Союза в мае-июле 1944 года, когда более 255 тыс. представителей крымскотатарского народа с территории крымской автономной ССР были переселены в неприспособленные для проживания места", – сказал Мамедов в эфире "Крым.Реалии".
По словам прокурора, сейчас по этому делу проводится демографическая экспертиза с целью установления количества выселенных людей.
18 мая – День памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма. В этот день в 1944 году в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано более 180 тыс. человек.
Напомним, 25 мая 2016 года, в Бахчисарае пропал без вести член регионального Меджлиса крымскотатарского народа, экс-депутат городского совета Эрвин Ибрагимов. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.
После аннексии Крыма Российской Федерацией на полуострове начались похищения крымских татар. О нарушении прав крымских татар говорил также министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он заявил, что Россия не выполнила ни одного обещания по улучшению положения крымских татар.
Вместе с тем, в январе 2015 года крымские татары обратились в ООН с просьбой не допустить их уничтожения. В заявлении говорится, в частности, о случаях похищения крымских татар и нарушении их прав: "В результате очередного захвата Крыма коренное население - крымские татары - превратились в объект террора и физического насилия".
Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в связи с этим заявил, что обыски, допросы и уголовное преследование крымских татар со стороны российской власти и силовиков призваны вынудить их покинуть полуостров.Интерфакс-Украина