Прокуратура намерена в 2017 году завершить расследование депортации крымских татар в 1944

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По этому делу проводится демографическая экспертиза с целью установления количества выселенных людей.

Прокуратура АРК планирует закончит расследование депортации крымских татар уже в этом году

Прокуратура АР Крым (базируется в Киеве) в 2017 году завершит расследование уголовного производства о депортации советской властьюв мае 1944 года, сейчас по этому делу проводится демографическая экспертиза, сообщил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

"Мы расследуем уголовное производство по факту насильственного переселения представителями органов государственной власти Советского Союза в мае-июле 1944 года, когда более 255 тыс. представителей крымскотатарского народа с территории крымской автономной ССР были переселены в неприспособленные для проживания места", – сказал Мамедов в эфире "Крым.Реалии".

По словам прокурора, сейчас по этому делу проводится демографическая экспертиза с целью установления количества выселенных людей.

18 мая – День памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма. В этот день в 1944 году в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано более 180 тыс. человек.

Напомним, 25 мая 2016 года, в Бахчисарае пропал без вести член регионального Меджлиса крымскотатарского народа, экс-депутат городского совета Эрвин Ибрагимов. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

После аннексии Крыма Российской Федерацией на полуострове начались похищения крымских татар. О нарушении прав крымских татар говорил также министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он заявил, что Россия не выполнила ни одного обещания по улучшению положения крымских татар.

Вместе с тем, в январе 2015 года крымские татары обратились в ООН с просьбой не допустить их уничтожения. В заявлении говорится, в частности, о случаях похищения крымских татар и нарушении их прав: "В результате очередного захвата Крыма коренное население - крымские татары - превратились в объект террора и физического насилия".

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в связи с этим заявил, что обыски, допросы и уголовное преследование крымских татар со стороны российской власти и силовиков призваны вынудить их покинуть полуостров.