Высший совет правосудия увовлил 91 крымского судью

Судей уволили за дисциплинарные проступки, несовместимые со статусом судьи.
Как сообщил докладчик по данному вопросу – член Высшего совета правосудия Николай Гусак, указанные судьи, находясь в статусе судей Украины, осуществляли судопроизводство и выносили судебные решения на основании законодательства и именем Российской Федерации, на русском языке с использованием символов другого государства.
"Установленные проверкой факты подтверждают, что действия указанных судей подрывают авторитет правосудия, порочать звание судьи и безусловно являются существенным дисциплинарным проступком, несовместимым со статусом судьи, а также свидетельствуют, что эти судьи сознательно пренебрегли своими обязанностями и нарушили морально-этические принципы поведения судьи", - сказал он.
Гусак отметил, что выбирая вид дисциплинарного взыскания в отношении указанных судей, Комиссия учла характер дисциплинарного проступка, его последствия и степень их вины.
В октябре 2015 года сообщалось, что украинские суды арестовали имущество 276 крымских судей, подозреваемых в госизмене, на сумму свыше 2 млрд грн.ZN.UA