Высший совет правосудия увовлил 91 крымского судью

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Судей уволили за дисциплинарные проступки, несовместимые со статусом судьи.

Высший совет правосудия продолжает увольнять крымских судей Висший совет правосудия

уволила судью 91 судов Автономной Республики Крым и города Севастополя в соответствии с решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 26 декабря 2016 года.

Как сообщил докладчик по данному вопросу – член Высшего совета правосудия Николай Гусак, указанные судьи, находясь в статусе судей Украины, осуществляли судопроизводство и выносили судебные решения на основании законодательства и именем Российской Федерации, на русском языке с использованием символов другого государства.

"Установленные проверкой факты подтверждают, что действия указанных судей подрывают авторитет правосудия, порочать звание судьи и безусловно являются существенным дисциплинарным проступком, несовместимым со статусом судьи, а также свидетельствуют, что эти судьи сознательно пренебрегли своими обязанностями и нарушили морально-этические принципы поведения судьи", - сказал он.

Гусак отметил, что выбирая вид дисциплинарного взыскания в отношении указанных судей, Комиссия учла характер дисциплинарного проступка, его последствия и степень их вины.

В октябре 2015 года сообщалось, что украинские суды арестовали имущество 276 крымских судей, подозреваемых в госизмене, на сумму свыше 2 млрд грн.