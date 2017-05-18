В России открыли пассажирское паромное сообщение с КНДР

На пароме планируется возить в КНДР российских и китайских туристов.

В КНДР будут возить российских и китайских туристов РИА Новости

В России частная компания открыла грузопассажирское паромное сообщение между портами Раджин ( Северная Корея ) и Владивосток (РФ).

Ходить в КНДР будет паром "ManGyongBong", ранее выполнял рейсы из Северной Кореи в японский порт Ниигата. После ракетных испытаний КНДР парому запрещено заходить в Японию. Судно способно взять на борт 193 туристов, до 1 тыс. тонн грузов, в том числе 24 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). В первое время на пароме планируется перевозить китайских туристов из Хуньчуня и Янцзы (КНР) и российских туристов в КНДР.

Согласно расписанию, до конца июня паром будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока - каждую пятницу.

Порт Раджин принадлежит городу Расон, который является городом прямого подчинения правительству КНДР. На территории города Расон действует особая экономическая зона.

Накануне в США выразили надежду на содействие Китая и России в ослаблении напряженности вокруг КНДР. В Белом доме считают, что Северная Корея угрожает не только США и их союзникам, но также и другим странам, среди которых находятся Китай и Россия.

Ранее сообщалось, утром 14 мая КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.

Ракетные испытания КНДР осудили Евросоюз, НАТО и ОБСЕ.

Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.