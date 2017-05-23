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В Лондоне эвакуировали автовокзал из-за подозрительного предмета

23 мая в 10:38

На месте работают подразделения полиции. Здание вокзала оцеплено.

Полиция Лондона
Полиция оцепила здание лондонского вокзала
cyplive.com
Лондонский автовокзал "Виктория" эвакуировали в связи с обнаружением подозрительного пакета.

Пакет обнаружили через несколько часов после теракта в Манчестере. Полиция прибыла по вызову около 6:40 утра. Станцию оцепили, вокзал временно закрыли, а людей эвакуировали.

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Взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая. На текущий момент сообщается о 22 погибших, более 59 раненных. Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер арены, на которой произошел взрыв. МИД выясняет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва в Манчестере

Подробнее о трагедии читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".

По материалам: Интерфакс
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Тэги Манчестер взрыв полиция эвакуация пакет теракт автовокзал Лондон
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