В десятке городов США потребовали начать процедуру импичмента Трампа - Politico

Одной из причин представители муниципалитетов называют отставку главы ФБР Коми.

В США раскручивают тему импичмента Трампа

Муниципалитеты десяти городов США призывают Конгресс начать процедуру

В частности, с требованием рассмотреть вопрос о процедуре импичмента к Конгрессу обратились власти таких крупных городов как Чикаго и Лос-Анджелес, а также ряда других городов в штатах Массачусетс и Калифорния, пишет Politico.

В Чикаго городские власти разработали проект постановления, которое уже поддержали более 30 представителей муниципалитета. Их подтолкнуло к этому то, что Трамп уволил директора ФБР и препятствует расследованию о влиянии России на выборы в США.

Как сообщалось, Конгрессмен от Демократической партии Эл Грин 17 мая призвал начать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

По мнению конгрессмена, Трамп препятствует расследованию связей своего окружения с Кремлем и российского вмешательства в президентские выборы.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.

Позднее ряд лояльных Демократической партии изданий сообщили о давлении Трампа на Коми с целью остановить расследования в отношении экс-советника президента Майкла Флинна, а также обнародовали часть переписки, подтверждающей это. В Белом доме эти заявления категорически отрицают.

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.