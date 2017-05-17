В Конгрессе США впервые прозвучал призыв к импичменту Трампа

Обсуждение вопроса инициировал конгрессмен-демограт Грин.

В Конгрессе заговорили об импичменте Трампа EPA / SHAWN THEW

Конгрессмен от Демократической партии Эл Грин призвал начать процедуру импичмента президента США

Этот вопрос он поднял во время выступления в американском парламенте в среду, 17 мая.

По мнению конгрессмена, Трамп препятствует расследованию связей своего окружения с Кремлем и российского вмешательства в президентские выборы.

"Он совершил действия, подпадающие под импичмент. Его нужно привлечь к ответственности", – заявил Грин.

CLIP: @RepAlGreen: "I rise today...to call for the impeachment of the President of the United States of America for obstruction of justice." pic.twitter.com/k3OMGcZbEF — CSPAN (@cspan) 17 травня 2017 р.





Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.

Позднее ряд лояльных Демократической партии изданий сообщили о давлении Трампа на Коми с целью остановить расследования в отношении экс-советника президента Майкла Флинна, а также обнародовали часть переписки, подтверждающей это. В Белом доме эти заявления категорически отрицают.

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.