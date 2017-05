В Конгрессе США впервые прозвучал призыв к импичменту Трампа

Конгрессмен от Демократической партии Эл Грин призвал начать процедуру импичмента президента США

Этот вопрос он поднял во время выступления в американском парламенте в среду, 17 мая.

По мнению конгрессмена, Трамп препятствует расследованию связей своего окружения с Кремлем и российского вмешательства в президентские выборы.

"Он совершил действия, подпадающие под импичмент. Его нужно привлечь к ответственности", – заявил Грин.

CLIP: @RepAlGreen: "I rise today...to call for the impeachment of the President of the United States of America for obstruction of justice." pic.twitter.com/k3OMGcZbEF