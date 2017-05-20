В Белом доме считают маловероятным импичмент Трампа - СNN

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Юристы американского президента думают, как противостоять попыткам отстранения Трампа от власти.

В Белом доме изучают механизм импичмента

Юристы президентской администрации Соединенных штатов Америки начали изучать материалы о возможном импичменте президента США Дональда Трампа , чтобы он был готов к попыткам отстранить его от власти и мог противостоять им.

При этом, как сообщает CNN, в в Белом доме считают импичмент маловероятным. Однако юристы уже консультировались со специалистами по импичменту и начали собирать информацию о механизмах работы такой процедуры.

Как сообщалось, Конгрессмен от Демократической партии Эл Грин 17 мая призвал начать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

По мнению конгрессмена, Трамп препятствует расследованию связей своего окружения с Кремлем и российского вмешательства в президентские выборы.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.

Позднее ряд лояльных Демократической партии изданий сообщили о давлении Трампа на Коми с целью остановить расследования в отношении экс-советника президента Майкла Флинна, а также обнародовали часть переписки, подтверждающей это. В Белом доме эти заявления категорически отрицают.

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.