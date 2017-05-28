В центре Парижа состоялась антипутинская акция

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Президенту Франции напомнили о преступлениях российского режима, а Путину – о судьбе диктаторов.

Накануне визита президента России Владимира Путина во Францию в Париже состоялась акция, участники которой продемонстрировали свое отношение в кремлевскому режиму, передает "Радио Свобода".

Наиболее активными участниками оказались украинцы, который пришли в центр французской столицы в воскресенье, 28 мая, с национальными флагами и плакатами с требованиями освободить журналиста Романа Сущенко – парижского корреспондента агентства "Укринформ".

На одном из плакатов было написано "Путин! Тебя уже заждался Каддафи".

Поддержать украинцев пришли также представители сирийской диаспоры.

Напомним, на 29 мая запланированы визит президента РФ Владимира Путина в Париж и его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президенты планируют обсудить ситуацию в Донбассе и продолжение работы "Нормандской четверки".

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным дальнейшее взаимодействие по урегулированию конфликта в Украине в рамках "нормандского формата".