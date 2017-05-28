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В центре Парижа состоялась антипутинская акция

28 мая в 23:03

Президенту Франции напомнили о преступлениях российского режима, а Путину – о судьбе диктаторов.

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Фото Алла Лазарева / Facebook

Накануне визита президента России Владимира Путина во Францию в Париже состоялась акция, участники которой продемонстрировали свое отношение в кремлевскому режиму, передает "Радио Свобода".

Наиболее активными участниками оказались украинцы, который пришли в центр французской столицы в воскресенье, 28 мая, с национальными флагами и плакатами с требованиями освободить журналиста Романа Сущенко – парижского корреспондента агентства "Укринформ".

На одном из плакатов было написано "Путин! Тебя уже заждался Каддафи".

Поддержать украинцев пришли также представители сирийской диаспоры.

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Напомним, на 29 мая запланированы визит президента РФ Владимира Путина в Париж и его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президенты планируют обсудить ситуацию в Донбассе и продолжение работы "Нормандской четверки".

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным дальнейшее взаимодействие по урегулированию конфликта в Украине в рамках "нормандского формата".

По материалам: Радіо Свобода
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Тэги Путин Франция Макрон Париж
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