Путин решил внепланово посетить Францию с визитом – Ъ

В Кремле пока не готовы прокомментировать поездку.

В конце мая Путин посетит Францию для встречи с Макроном Утро.ru

Российский президент Владимир Путин собирается совершить незапланированный ранее визит во Францию, во время которого он встретится с президентом Франции. Визит приурочен к выставке про Петра І 29 мая в Версале, однако Путина ждет насыщенный график и вне этой выставки, сообщает " Коммерсант ", ссылаясь на свои источники.

В Кремле пока не готовы комментировать поездку российского президента и утверждают, что вовремя сделают соответственное заявление по визиту.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэльдальнейшее взаимодействие по урегулированию конфликта в Украине в рамках "нормандского формата".

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что выборы президента Франции не изменили работу Нормандского формата, в котором Париж с самого начала берет активное участие.

Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции, в котором встретились независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей.