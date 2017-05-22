Путин решил внепланово посетить Францию с визитом – Ъ

В Кремле пока не готовы прокомментировать поездку.
В Кремле пока не готовы комментировать поездку российского президента и утверждают, что вовремя сделают соответственное заявление по визиту.
Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что выборы президента Франции не изменили работу Нормандского формата, в котором Париж с самого начала берет активное участие.
Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции, в котором встретились независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей.Коммерсантъ