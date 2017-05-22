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Путин решил внепланово посетить Францию с визитом – Ъ

22 мая в 08:44

В Кремле пока не готовы прокомментировать поездку.

Путин и Макрон
В конце мая Путин посетит Францию для встречи с Макроном
Утро.ru
Российский президент Владимир Путин собирается совершить незапланированный ранее визит во Францию, во время которого он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Визит приурочен к выставке про Петра І 29 мая в Версале, однако Путина ждет насыщенный график и вне этой выставки, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на свои источники.

В Кремле пока не готовы комментировать поездку российского президента и утверждают, что вовремя сделают соответственное заявление по визиту.

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Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным дальнейшее взаимодействие по урегулированию конфликта в Украине в рамках "нормандского формата".

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что выборы президента Франции не изменили работу Нормандского формата, в котором Париж с самого начала  берет активное участие.

Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции, в котором встретились независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей.

По материалам: Коммерсантъ
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Тэги президент Франция Макрон Путин Россия
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