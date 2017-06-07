Топ Новости
<
>

Турция отправит войска в Катар

7 июня в 23:01

Парламент страны одобрил отправку военных. 

 
Армия Турции Турецкая армия
Турция отправит военных в Катар
Парламент Турции проголосовал за отправку военных в Катар, сообщил телеканал NTV.
 
Размещение турецких военных в Катаре будет происходить в соответствии с соглашением о сотрудничестве двух стран. Парламент Турции принял закон, разрешающий размещение турецких военнослужащих на базе в Катаре и сотрудничество по обучению жандармерии этой страны.  
 
Ранее представитель МИД Турции подтвердил намерение Анкары и Дохи создать турецкую военную базу в Катаре. 
 
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит дипломатические отношения с Катаром, а также осудил его дипломатическую изоляцию. Эрдоган отметил, что сейчас регион нуждается в единстве и солидарности, а не политической изоляции Катара.
 
Президент также добавил, что он уже провел телефонные консультации с лидерами разных арабских стран для решения этого конфликта. Эрдоган отметил, что Турция готова приложить все усилия для решения нынешнего кризиса в регионе. 
 
 
Напомним, что Катар выплатил около одного миллиарда долларов террористической организации, которая связана с Аль-Каидой, и спецслужбам Ирана. Такая выплата стала выкупом за членов королевской семьи, которых похитили в южном Ираке во время празднований, и стала одной из причин разрыва дипломатических отношений стран персидского залива с Катаром.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили из военной коалиции, которая ведет войну в Йемене.

По материалам: NTV
Читайте также
Тэги Катар Турция военный диплом Эрдоган парламент туры президент терроризм изоляция выплаты сотрудничество
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.21
EUR 29.39
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...