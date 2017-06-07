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Эрдоган заступился за Катар и осудил разрыв дипотношений в регионе

7 июня в 09:23

Турецкий президент выступил за сохранение единства и солидарности стран.

Эрдоган Стамбул
Эрдоган поддержал Катар в конфликте с Саудовской Аравией и ее союзниками
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит дипломатические отношения с Катаром, а также осудил его дипломатическую изоляцию. Эрдоган отметил, что сейчас регион нуждается в единстве и солидарности, а не политической изоляции Катара, сообщает Anadolu.

Президент также добавил, что он уже провел телефонные консультации с лидерами разных арабских стран для решения этого конфликта. Эрдоган отметил, что Турция готова приложить все усилия для решения нынешнего кризиса в регионе.

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Напомним, что Катар выплатил около одного миллиарда долларов террористической организации, которая связана с Аль-Каидой, и спецслужбам Ирана. Такая выплата стала выкупом за членов королевской семьи, которых похитили в южном Ираке во время празднований, и стала одной из причин разрыва дипломатических отношений стран персидского залива с Катаром.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили из военной коалиции, которая ведет войну в Йемене.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Катар Эрдоган Турция изоляция солидарность
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