Эрдоган заступился за Катар и осудил разрыв дипотношений в регионе

Турецкий президент выступил за сохранение единства и солидарности стран.

Эрдоган поддержал Катар в конфликте с Саудовской Аравией и ее союзниками

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит, а также осудил его дипломатическую изоляцию. Эрдоган отметил, что сейчас регион нуждается в единстве и солидарности, а не политической изоляции Катара, сообщает Anadolu

Президент также добавил, что он уже провел телефонные консультации с лидерами разных арабских стран для решения этого конфликта. Эрдоган отметил, что Турция готова приложить все усилия для решения нынешнего кризиса в регионе.

Напомним,, которая связана с Аль-Каидой, и спецслужбам Ирана. Такая выплата стала выкупом за членов королевской семьи, которых похитили в южном Ираке во время празднований, и стала одной из причин разрыва дипломатических отношений стран персидского залива с Катаром.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили из военной коалиции, которая ведет войну в Йемене.