Топ Новости
<
>

Иордания частично поддержала ограничения против Катара

7 июня в 07:52

Также о разрыве отношений с Катаром заявила Мавритания.

Иордания
Иордания ограничила свои дипломатические отношения с Катаром
worlds.travel
Правительство Иордании частично поддержало ограничения, которые ранее ввели ряд арабских государств в сторону Катара. Иордания понизила уровень своего дипломатического представительства в стране, а также отозвала лицензию на деятельность "Аль-Джазиры" у себя, сообщает Reuters.

Кроме того, Мавритания решила также разорвать дипломатические отношения с Катаром, обвинив последний в пособничестве террористам.

Читайте также: Кризис в Персидском заливе: к чему может привести разрыв дипотношений арабских стран с Катаром
Напомним, что Катар выплатил около одного миллиарда долларов террористической организации, которая связана с Аль-Каидой, и спецслужбам Ирана. Такая выплата стала выкупом за членов королевской семьи, которых похитили в южном Ираке во время празднований, и стала одной из причин разрыва дипломатических отношений стран персидского залива с Катаром.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили из военной коалиции, которая ведет войну в Йемене.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Катар обвинение Мавритания Иордания
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.25
EUR 29.55
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...