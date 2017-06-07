Иордания частично поддержала ограничения против Катара

Также о разрыве отношений с Катаром заявила Мавритания.
Иордания ограничила свои дипломатические отношения с Катаром
worlds.travel
Правительство Иордании частично поддержало ограничения, которые ранее ввели ряд арабских государств в сторону Катара
. Иордания понизила уровень своего дипломатического представительства в стране, а также отозвала лицензию на деятельность "Аль-Джазиры" у себя, сообщает Reuters
.
Кроме того, Мавритания решила также разорвать дипломатические отношения с Катаром, обвинив последний в пособничестве террористам.
Напомним, что Катар выплатил около одного миллиарда долларов террористической организации
, которая связана с Аль-Каидой, и спецслужбам Ирана. Такая выплата стала выкупом за членов королевской семьи, которых похитили в южном Ираке во время празднований, и стала одной из причин разрыва дипломатических отношений стран персидского залива с Катаром.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили из военной коалиции, которая ведет войну в Йемене.
По материалам:
ZN.UA