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США подозревают российских хакеров в провокации кризиса в Катаре – CNN

7 июня в 06:51

Российские хакеры взломали катарское информационное агентство и поместили сообщение, которое привело к кризису. 

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Российские хакеры могли стать причиной кризиса в Катаре
scyther5 / Depositphotos
Спецслужбы Соединенных Штатов подозревают Россию в совершении хакерских атак, которые привели к расторжению дипломатических отношений некоторых арабских стран с Катаром. Российские хакеры разместили сообщение в информационном агентстве Катара, которое стало причиной ухудшения отношений между государствами, сообщает CNN, ссылаясь на свои источники в расследовании.

ФБР отправило следственную группу в Катар, чтобы расследовать детали этого инцидента. Две недели назад информагентство Катара опубликовало сообщение, которое хорошо высказывалось об Иране, а также критиковало США. Катар сразу сообщил, что сообщение являлось результатом хакерской  атаки.

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Напомним, что Катар выплатил около одного миллиарда долларов террористической организации, которая связана с Аль-Каидой, и спецслужбам Ирана. Такая выплата стала выкупом за членов королевской семьи, которых похитили в южном Ираке во время празднований, и стала одной из причин разрыва дипломатических отношений стран персидского залива с Катаром.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили из военной коалиции, которая ведет войну в Йемене.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Катар хакер Россия США
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