США подозревают российских хакеров в провокации кризиса в Катаре – CNN

Российские хакеры взломали катарское информационное агентство и поместили сообщение, которое привело к кризису.

Российские хакеры могли стать причиной кризиса в Катаре scyther5 / Depositphotos

Спецслужбы Соединенных Штатов подозревают Россию в совершении хакерских атак, которые привели к расторжению дипломатических отношений некоторых арабских стран с. Российские хакеры разместили сообщение в информационном агентстве Катара, которое стало причиной ухудшения отношений между государствами, сообщает CNN , ссылаясь на свои источники в расследовании.

ФБР отправило следственную группу в Катар, чтобы расследовать детали этого инцидента. Две недели назад информагентство Катара опубликовало сообщение, которое хорошо высказывалось об Иране, а также критиковало США. Катар сразу сообщил, что сообщение являлось результатом хакерской атаки.

Напомним,, которая связана с Аль-Каидой, и спецслужбам Ирана. Такая выплата стала выкупом за членов королевской семьи, которых похитили в южном Ираке во время празднований, и стала одной из причин разрыва дипломатических отношений стран персидского залива с Катаром.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили из военной коалиции, которая ведет войну в Йемене.