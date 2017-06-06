Трамп поддержал блокаду Катара, несмотря на военную базу США на его территории - FT

Газеты в некоторых арабских странах подозревают, что соседи вместе с Вашингтоном хотят свергнуть катарский режим.

Трамп встал на сторону Саудовской Аравии против Катара. life.ru

Президент США Дональд Трамп, похоже, поддержал Саудовскую Аравию и другие арабские страны, которые. Американский президент подчеркнул, что финансирование "радикальных идеологий" нужно отрезать.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на сообщение Трампа на его официальной странице в Twitter. Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн сегодня закрыли свое воздушное пространство для Катара, а также акваторию. Они обвинили Доху в поддержке и финансировании терроризма в Сирии, Йемене и Ливии. И президент США, похоже, тоже присоединился к ним, несмотря на то, что Катар - американский союзник.

"Во время последней поездки на Ближний Восток я заявил, что финансирование радикальной идеологии не может продолжаться. Лидеры указали мне на Катар: "Вот же!". Экстремизм и все связи указывали на Катар. Возможно это станет началом завершения ужаса терроризма!" - написал Трамп.

Комментарии Трампа вероятно, с тревогой воспримут в Пентагоне, учитывая, что в Катаре размещен ключевой военный командный центр, который координирует американские военные воздушные операции в Ираке, Сирии и Афганистане, а также еще в 17 странах от Северной Африки до Южной и Центральной Азии.

Колин Кахл, который был советником по национальной безопасности вице-президента США Джозефа Байдена, прокомментировал: "Трамп набросился на Катар. Надеюсь президент имеет замену катарской базе, которая играет ключевую роль в войне против Исламского государства".

Во время визита в Эр-Рияд Трамп провел встречи с арабскими лидерами, среди которых был и катарский эмир, для того, чтобы договориться о поддержке в противостоянии против иранского регионального влияния и войне против "Исламского государства". Эта первая поездка президента США могла добавить уверенности Саудовской Аравии и ее союзникам, которые давно считает Катар "белой вороной", поддерживающей исламистов, таких как "Братья-мусульмане" и "Хамас", а также поддерживающей хорошие отношения с Ираном.

Катар отрицает, что причастен к финансированию терроризма, и уверяет, что действует как нейтральная сила в регионе. Доха годами настаивала, что контактирует с исламистскими группами при полной осведомленности США.

Газеты в Дохе вышли с большим фото эмира Шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани рядом с заголовком: "Мы все Тамим, мы все - Катар". Некоторые саудовские и египетские газеты предположили, что цель экономической блокады Катара заключается в смене режима.

"Мы не собираемся уступать нашим суверенитетом никому. Мы будем сотрудничать и слушать. Если мы что-то сделали не так, мы признаем это, но им стоит сказать, что не так", - сказал Financial Times бывший посол Катара в США Нассер бин Бамад аль-Халифа.

Напомним, что Катар выплатил около одного миллиарда долларов террористической организации, которая связана с Аль-Каидой, и спецслужбам Ирана. Такая выплата стала выкупом за членов королевской семьи, которых похитили в южном Ираке во время празднований, и стала одной из причин разрыва дипломатических отношений стран персидского залива с Катаром.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили из военной коалиции, которая ведет войну в Йемене.