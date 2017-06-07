Трамп выбрал кандидата на должность директора ФБР - NYT

Американский президент хочет, чтобы бюро возглавил бывший федеральный прокурор
Как сообщает лояльное к демократической партии издание New York Times, он остановился на кандидатуре Кристофера Врея - партнера юридической компании King & Spalding, который когда-то был федеральным прокурором.
Свое объявление Трамп сделал на странице в Twitter. Оно появилось за день до того, как предыдущий директор ФБР Джеймс Коми даст показания о попытках президента США вмешаться в расследование бюро обстоятельств вмешательства России в американские выборы.
Издание пишет, что избрание нового директора ФБР может быть попыткой повысить доверие к расследованию, которое обросло спорами и обвинениями президента в попытке его сорвать.
Напомним, что Сенат США завтра допросит экс-директора ФБР в деле по России. Допрос начнется в открытом режиме, однако впоследствии продолжится за закрытыми дверями, чтобы сенаторы смогли обсудить с экс-директором ФБР секретную информацию.
Также комиссия сената вызовет Флинна для дачи показаний через его бизнес. В комиссии считают, что Флинн неправомерно воспользовался пятой поправкой, которая позволяет не свидетельствовать против себя, однако подчеркивают, что в случае с бизнесом ее точно нельзя будет использовать.
Ранее издание Reuters сообщало, что президент Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связи Флинна с РФ. Издание узнало, что американский лидер встречался с Джеймсом Коми на следующий день после увольнения своего советника.ZN.UA