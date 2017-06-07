Трамп выбрал кандидата на должность директора ФБР - NYT

Американский президент хочет, чтобы бюро возглавил бывший федеральный прокурор

Трамп выбрал желаемого кандидата на должность директора ФБР.

Президент СШАобъявил, что выбрал кандидата на замещение должности директора ФБР, которое стало вакантным после увольнения Джеймса Коми.

Как сообщает лояльное к демократической партии издание New York Times, он остановился на кандидатуре Кристофера Врея - партнера юридической компании King & Spalding, который когда-то был федеральным прокурором.

Свое объявление Трамп сделал на странице в Twitter. Оно появилось за день до того, как предыдущий директор ФБР Джеймс Коми даст показания о попытках президента США вмешаться в расследование бюро обстоятельств вмешательства России в американские выборы.

Издание пишет, что избрание нового директора ФБР может быть попыткой повысить доверие к расследованию, которое обросло спорами и обвинениями президента в попытке его сорвать.

Напомним, что Сенат США завтра допросит экс-директора ФБР в деле по России. Допрос начнется в открытом режиме, однако впоследствии продолжится за закрытыми дверями, чтобы сенаторы смогли обсудить с экс-директором ФБР секретную информацию.

Также комиссия сената вызовет Флинна для дачи показаний через его бизнес. В комиссии считают, что Флинн неправомерно воспользовался пятой поправкой, которая позволяет не свидетельствовать против себя, однако подчеркивают, что в случае с бизнесом ее точно нельзя будет использовать.

Ранее издание Reuters сообщало, что президент Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связи Флинна с РФ. Издание узнало, что американский лидер встречался с Джеймсом Коми на следующий день после увольнения своего советника.