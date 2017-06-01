Сенат США допросит экс-директора ФБР по делу в отношении России на следующей неделе

Разговор с Коми будет состоять из двух частей, одна из которых пройдет за закрытыми дверями.

Коми на следующей неделе допросят в Сенате. Facebook/James Comey

Бывший директорДжеймс Коми даст показания перед Комитетом Сената по вопросам разведки в следующий четверг в рамках расследования вмешательства России в американские выборы, а также о существовании вероятных связей избирательной команды Дональда Трампа с российскими чиновниками.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Комитет. Допрос начнется в открытом режиме, однако впоследствии продолжится за закрытыми дверями, чтобы сенаторы смогли обсудить с экс-директором ФБР секретную информацию.

Ожидается, что Коми, которого уволил Трампа 9 мая, даст показания о разговорах с президентом США, в которых он давил на директора ФБР с требованием закрыть расследование против бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Также комиссия сената вызовет Флинна для дачи показаний через его бизнес. В комиссии считают, что Флинн неправомерно воспользовался пятой поправкой, которая позволяет не свидетельствовать против себя, однако подчеркивают, что в случае с бизнесом ее точно нельзя будет использовать.

Ранее издание Reuters сообщало, что президент Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связи Флинна с РФ. Издание узнало, что американский лидер встречался с Джеймсом Коми на следующий день после увольнения своего советника.