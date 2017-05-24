Комиссия сената вызовет Флинна для дачи показаний через его бизнес

Таким образом сенаторы ответили на использование Флинном пятой поправки конституции.

Сенат нашел способ заставить Флинна дать показания по связям с Россией

Комиссия сената, которая занимается расследованием связей команды Дональда Трампа с Россией, сказала, что призовет к свидетельствованию двух бизнесов бывшего советника президента. Таким образом комиссия ответила на отказ Флинна свидетельствовать по связям с Россией лично, сообщает Reuters

В комиссии считают, что Флинн неправомерно воспользовался пятой поправкой, которая разрешает не давать показаний против себя, однако подчеркивают, что в случае с бизнесом ее точно нельзя будет использовать.

Ранее сообщалось, что бывший советник по вопросам национальной безопасности президента США Майклпо вопросам разведки Сената по делу о вмешательстве России в американские выборы.

Ранее издание Reuters сообщало, что президент Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связи Флинна с РФ. Издание узнало, что американский лидер встречался с Джеймсом Коми на следующий день после увольнения своего советника.