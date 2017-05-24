Комиссия сената вызовет Флинна для дачи показаний через его бизнес

Таким образом сенаторы ответили на использование Флинном пятой поправки конституции.
В комиссии считают, что Флинн неправомерно воспользовался пятой поправкой, которая разрешает не давать показаний против себя, однако подчеркивают, что в случае с бизнесом ее точно нельзя будет использовать.Флинн отказался свидетельствовать перед Комитетом по вопросам разведки Сената по делу о вмешательстве России в американские выборы.
Ранее издание Reuters сообщало, что президент Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связи Флинна с РФ. Издание узнало, что американский лидер встречался с Джеймсом Коми на следующий день после увольнения своего советника.ZN.UA