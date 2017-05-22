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Флинн отказался давать показания о вмешательстве России в выборы в США - Reuters

22 мая в 18:33

Он сослался на норму американской конституции, которая запрещает свидетельствовать против себя.

Майкл Флинн
Флинн сослался на Пятую поправку к Конституции США и отказался давать показания в отношении России.
Flickr/Gage Skidmore
Бывший советник по вопросам национальной безопасности президента США Майкл Флинн отказался свидетельствовать перед Комитетом по вопросам разведки Сената по делу о вмешательстве России в американские выборы.

При этом, как сообщает Reuters, он сослался на "Пятую поправку", которая защищает граждан от свидетельства против себя. Об этом сообщили ряд лояльных к Республиканской партии изданий, включая Wall Street Journal и Fox News со ссылкой на источники из окружения Флинна.

Сам отставной генерал, который стал ключевым свидетелем в деле относительно вмешательства России, собирался проинформировать Комитет о своем решении в течение сегодняшнего дня.

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Ранее издание Reuters сообщало, что президент Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связи Флинна с РФ. Издание узнало, что американский лидер встречался с Джеймсом Коми на следующий день после увольнения своего советника.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. на Следующий день президент пообещал найти более достойного кандидата на эту должность.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия показания выборы США
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