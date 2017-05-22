Флинн отказался давать показания о вмешательстве России в выборы в США - Reuters

Он сослался на норму американской конституции, которая запрещает свидетельствовать против себя.

Флинн сослался на Пятую поправку к Конституции США и отказался давать показания в отношении России. Flickr/Gage Skidmore

Бывший советник по вопросам национальной безопасности президентаМайкл Флинн отказался свидетельствовать перед Комитетом по вопросам разведки Сената по делу о вмешательстве России в американские выборы.

При этом, как сообщает Reuters, он сослался на "Пятую поправку", которая защищает граждан от свидетельства против себя. Об этом сообщили ряд лояльных к Республиканской партии изданий, включая Wall Street Journal и Fox News со ссылкой на источники из окружения Флинна.

Сам отставной генерал, который стал ключевым свидетелем в деле относительно вмешательства России, собирался проинформировать Комитет о своем решении в течение сегодняшнего дня.

Ранее издание Reuters сообщало, что президент Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связи Флинна с РФ. Издание узнало, что американский лидер встречался с Джеймсом Коми на следующий день после увольнения своего советника.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. на Следующий день президент пообещал найти более достойного кандидата на эту должность.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.