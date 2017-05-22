Флинн отказался давать показания о вмешательстве России в выборы в США - Reuters

Он сослался на норму американской конституции, которая запрещает свидетельствовать против себя.
При этом, как сообщает Reuters, он сослался на "Пятую поправку", которая защищает граждан от свидетельства против себя. Об этом сообщили ряд лояльных к Республиканской партии изданий, включая Wall Street Journal и Fox News со ссылкой на источники из окружения Флинна.
Сам отставной генерал, который стал ключевым свидетелем в деле относительно вмешательства России, собирался проинформировать Комитет о своем решении в течение сегодняшнего дня.
Ранее издание Reuters сообщало, что президент Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связи Флинна с РФ. Издание узнало, что американский лидер встречался с Джеймсом Коми на следующий день после увольнения своего советника.
Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. на Следующий день президент пообещал найти более достойного кандидата на эту должность.
Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.ZN.UA