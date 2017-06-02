Трамп сделал большую ошибку, когда вывел США из Парижского соглашения - Bloomberg

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Фактически решение лишило Вашингтон лидерства в борьбе с климатическими изменениями.

Трамп поступил даже не как бизнесмен, когда вывел США из парижской соглашения. MICHAEL REYNOLDS / EPA

Любой рациональный, ответственный бизнесмен, столкнувшись с жизненной угрозой для своей компании, начнет что-то делать для того, чтобы преодолеть риски. Решив, президент Дональд Трамп разоблачил свою главную ложь о том, что якобы он будет управлять страной, как бизнесом.

Об этом в редакционной статье пишет Bloomberg, напоминая, что Земле угрожают повышение уровня моря, высокие температуры и жесткие погодные перепады. Вместо того, чтобы сохранить план международного сообщества по ликвидации этих угроз, Трамп работает над тем, чтобы подорвать его.

В 2015 году Парижская сделка установила глобальную цель сократить выбросы парниковых газов, чтобы не позволить атмосфере нагреться на 2 градуса по Цельсию. Почти все страны мира согласились создать систему оценки своего прогресса, а также постоянно углублять свои усилия. Выйдя из соглашения, США не только сократили свое международное влияние, но и дали другим странам прецедент для пренебрежения ответственностью.

Объясняя свое решение относительно Парижского соглашения, Трамп сказал, что оно стоит США миллионы рабочих мест и триллионы долларов ВВП, которые они потеряют в течение следующего десятилетия. На самом же деле Америка развивает солнечную и воздушную энергетику, создавая рабочие места. В частности, солнечная энергетика в 17 раз быстрее дает американцам работу, чем другие традиционные отрасли. Отказ от Парижской соглашения не добавит работы тем, кто производит ископаемые энергоносители.

Под руководством Трампа США уже стали ролевой моделью безответственности. Нынешняя администрация работает над демонстажем "План чистой энергетики" экс-президента Барака Обамы, который регулировал работу электростанций и ставил цель сократить выбросы на четверть от уровня по состоянию на 2005 год. Это фактически равняется пятой части от общего сокращения выбросов, запланированных Парижским договором.

На счастье, города, штаты и бизнес в США продолжает действовать в направлении сохранения экологии, а уголь все чаще вытесняется с энергетического рынка более дешевыми источниками. Поэтому выбросы газов в Америке сокращается. Индия и Китай в прошлом году сократили выбросы углекислого газа на 2-3 миллиарда тонн больше, чем ожидалось.

Поэтому в исполнении Парижского соглашения был достигнут определенный прогресс, и вряд ли этот процесс остановится. Однако, когда речь идет о лидерстве в борьбе с климатическими изменениями, Трамп своим решением лишил Вашингтон его роли. Поэтому теперь больше, чем когда-либо городам, штатам и компаниям придется удвоить свои усилия, чтобы продемонстрировать миру, что действия Трампа не отражают позицию большинства американцев. И что США готовы вернуться к глобальным усилиям в сфере экологии при первой же возможности.

Через час после оглашения своего решения о выходе из Парижского климатического соглашения Трампу позвонила Ангела Меркель, чтобы прояснить его позицию. Позднее состоялись телефонные разговоры с Терезой Мэй, Эммануелем Макроном и Джастином Трюдо. Премьер Канады, после своего разговора с Трампом, высказал свое разочарование решением американского президента и напомнил о приверженности Канады соглашению об изменении климата.

Раскритиковал Трампа и бывший американский президент Барак Обама, который был одним из вдохновителей Парижского климатического соглашения. Обама высказал надежду, что предприятия и граждане будут продолжать делать все, чтобы сохранить планету.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ушел с поста советника президента США Дональда Трампав протест против выхода из Парижского соглашения.