"Большая семерка" зашла в тупик в вопросе климата

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Президент США Дональд Трамп не изменил свое отрицательное отношение к Парижскому климатическому соглашению.

Лидеры G7 "интенсивно обменялись мнениями" с президентом США

Лидеры стран "Большой семерки" на саммите в итальянской Таормине не смогли убедить президента США в необходимости присоединиться к, передает Reuters

"Позиция США остается нерешенным вопросом. Остальные государства подтвердили свое полное согласие с соглашением", – сообщил журналистам премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, рассказала о споре между участниками переговоров. По ее словам, главы государств "очень интенсивно обменивались мнениями".

Советник Трампа Гэри Кон сообщил, что взгляды президента США по вопросам климата еще формируются, и что он, в любом случае, примет наиболее оптимальное для Соединенных Штатов решение.

Во время избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно обещал вывести США из Парижского климатического соглашения, называя проблему изменения климата "ложной".

Как сообщалось, 12 декабря 2015 года, после двух недель переговорного процесса участники климатического саммита ООН в Париже приняли итоговое климатическое соглашение, которое призвано прийти на смену Киотскому протоколу. Итоговый документ определяет объемы выбросов парниковых газов после 2020 года, а также меры по предотвращению изменения климата.

Подробнее о соглашении читайте в колонке бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в "Зеркале недели. Украина".