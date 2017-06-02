Мировые лидеры раскритиковали решение Трампа о выходе из климатического соглашения

Трамп провел телефонные переговоры с Меркель, Мэй, Макроном и Трюдо для объяснения своей позиции по соглашению.

Трамп попал под шквал внешней и внутренней критики после вывода страны из Парижского климатического соглашения money.cnn.com

Американский президент Дональд Трамп провел ряд телефонных разговоров с мировыми лидерами для объяснения своегоиз Парижского климатического соглашения. Трамп обсудил свое решение с главами Британии, Германии, Франции и Канады, сообщает DW

Через час после оглашения своего решения о выходе из Парижского климатического соглашения Трампу позвонила Ангела Меркель, чтобы прояснить его позицию. Позднее состоялись телефонные разговоры с Терезой Мэй, Эммануелем Макроном и Джастином Трюдо. Премьер Канады, после своего разговора с Трампом, высказал свое разочарование решением американского президента и напомнил о приверженности Канады соглашению об изменении климата.

Раскритиковал американского президента и Макрон, который в своем англоязычном видеообращении рассказал, что Франция и дальше будет следовать соглашению. Британская премьер Тереза Мэй не высказала своей позиции, однако ранее она отмечала, что будет уважать любое решение союзных США.

Раскритиковал Трампа и бывший американский президент Барак Обама, который был одним из вдохновителей Парижского климатического соглашения. Обама высказал надежду, что предприятия и граждане будут продолжать делать все, чтобы сохранить планету.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэльо выходе из климатического соглашения. По этому поводу Макрон записал англоязычное видеообращение к американскому президенту.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Парижского соглашения о климате, заключенном в 2015 году,