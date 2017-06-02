Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения о климате

Это было его предвыборным обещанием.

Трамп пообещал избирателям принять это решение в ходе своей предвыборной кампании в прошлом году. Он также заявил, что Вашингтон начнет новые переговоры о заключении соглашения по климату на условиях, более справедливых и выгодных для США.

По его словам, США сможет добиться лучших условий, и это поможет американской промышленности, поскольку Парижское соглашение накладывает на США "драконовские обязательства".

Президент привел в качестве примера Китай и Индию, которые, по его словам, смогут расширять свою угольную промышленность, в то время как США будут должны ее сокращать.

Выполнение обязательств в соответствии с Парижским соглашением, заявил Дональд Трамп, стоило бы США к 2025 году 2,7 млн рабочих мест.

Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленый климатический фонд ООН (GCF), созданный для оказания помощи развивающимся странам в смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним. По словам Трампа, этот фонд будет стоить США миллиарды долларов сверх той помощи бедным странам, которую США уже оказывают.