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Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения о климате

2 июня в 00:56
Это было его предвыборным обещанием. 
Трамп1 EPA
Трамп выйдет из Парижского соглашения
EPA / Chris Kleponis
Президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Парижского соглашения о климате, заключенном в 2015 году, сообщает русская служба Би-би-си
 
Трамп пообещал избирателям принять это решение в ходе своей предвыборной кампании в прошлом году. Он также заявил, что Вашингтон начнет новые переговоры о заключении соглашения по климату на условиях, более справедливых и выгодных для США.
 
По его словам, США сможет добиться лучших условий, и это поможет американской промышленности, поскольку Парижское соглашение накладывает на США "драконовские обязательства".
 
Президент привел в качестве примера Китай и Индию, которые, по его словам, смогут расширять свою угольную промышленность, в то время как США будут должны ее сокращать.
 
Выполнение обязательств в соответствии с Парижским соглашением, заявил Дональд Трамп, стоило бы США к 2025 году 2,7 млн рабочих мест.
 
Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленый климатический фонд ООН (GCF), созданный для оказания помощи развивающимся странам в смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним. По словам Трампа, этот фонд будет стоить США миллиарды долларов сверх той помощи бедным странам, которую США уже оказывают.
 
 
Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск пообещал прекратить помогать в работе экспертных советов по вопросам бизнеса и экономики при Белом доме, если президент США Дональд Трамп примет решение о выходе страны из Парижского соглашения по климату.
 
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