Трамп намерен вывести США из соглашения по изменению климата – СМИ

Ранее Трамп неоднократно называл глобальное потепление обманом.

Трамп хочет отказаться от выполнения Парижского соглашения по климату whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп собирается вывести США из Парижского соглашения по изменению климата , которое вступило в силу в ноябре 2016 года. Трамп и раньше критически отзывался об этом соглашении, однако в ближайшее время он примет решение о выходе из соглашения, сообщает Reuters , ссылаясь на источники.

Про подобное решение со стороны Трампа говорили и на Fox News, который симпатизирует американскому президенту и имеет свои источники в администрации.

Как сообщалось, 12 декабря 2015 года, после двух недель переговорного процесса участникив Париже приняли итоговое климатическое соглашение, которое призвано прийти на смену Киотскому протоколу. Итоговый документ определяет объемы выбросов парниковых газов после 2020 года, а также меры по предотвращению изменения климата.

Подробнее читайте в колонке генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в "Зеркале недели. Украина".