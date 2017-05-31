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Трамп намерен вывести США из соглашения по изменению климата – СМИ

31 мая в 16:24

Ранее Трамп неоднократно называл глобальное потепление обманом.

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Трамп хочет отказаться от выполнения Парижского соглашения по климату
whitehouse.gov
Американский президент Дональд Трамп собирается вывести США из Парижского соглашения по изменению климата, которое вступило в силу в ноябре 2016 года. Трамп и раньше критически отзывался об этом соглашении, однако в ближайшее время он примет решение о выходе из соглашения, сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Про подобное решение со стороны Трампа говорили и на Fox News, который симпатизирует американскому президенту и имеет свои источники в администрации.

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Как сообщалось, 12 декабря 2015 года, после двух недель переговорного процесса участники климатического саммита ООН в Париже приняли итоговое климатическое соглашение, которое призвано прийти на смену Киотскому протоколу. Итоговый документ определяет объемы выбросов парниковых газов после 2020 года, а также меры по предотвращению изменения климата.

Подробнее читайте в колонке генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в "Зеркале недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги соглашение ООН Трамп выбросы США
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