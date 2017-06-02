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Макрон раскритиковал решение Трампа о выходе из климатического соглашения

2 июня в 03:02

Президент Франции направил президенту США видеообращение. 

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Макрон выступил против решения Трампа
EPA / CARSTEN KOALL
Выход США из Парижского соглашения является ужасной ошибкой как для Америки, так и для всего мира, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем видеообращении к президенту США Дональду Трампу
 
"Сегодня Дональд Трамп заявил о выходе США з Парижского климатического соглашения. Я уважаю это решение. Но также я думаю, что это ужасная ошибка, как и для США, так и для всей планеты", - сказал Макрон.
 
 
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Парижского соглашения о климате, заключенном в 2015 году,
 
По материалам: ZN.UA
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