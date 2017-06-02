Макрон раскритиковал решение Трампа о выходе из климатического соглашения

Президент Франции направил президенту США видеообращение.

Макрон выступил против решения Трампа EPA / CARSTEN KOALL Выход США из Парижского соглашения является ужасной ошибкой как для Америки, так и для всего мира, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем видеообращении к президенту США Дональду Трампу

"Сегодня Дональд Трамп заявил о выходе США з Парижского климатического соглашения. Я уважаю это решение. Но также я думаю, что это ужасная ошибка, как и для США, так и для всей планеты", - сказал Макрон.