Маск оставил пост советника Трампа

Бизнесмен возмущен решением президента США по выходу из Парижского соглашения.

Маск теперь не в команде Трампа

"Иду из президентских советов. Изменение климата - это реальность. Выход из Парижского соглашения не полезен ни для Америки, ни для мира", - подчеркнул Маск.

снователь SpaceX и Tesla Motors Илон Маск пообещал прекратить помогать в работе экспертных советов по вопросам бизнеса и экономики при Белом доме, если президент США Дональд

примет решение о выходе страны из Парижского соглашения по климату.

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