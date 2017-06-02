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Маск оставил пост советника Трампа

2 июня в 02:25

Бизнесмен возмущен решением президента США по выходу из Парижского соглашения. 

Илон Маск SpаceX
Маск теперь не в команде Трампа
defence.ru
Основатель SpaceX и Tesla Маск ушел с поста советника президента США Дональда Трампа, об это он сообщил в своем Twitter.
 
"Иду из президентских советов. Изменение климата - это реальность. Выход из Парижского соглашения не полезен ни для Америки, ни для мира", - подчеркнул Маск.


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 Ранее основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск пообещал прекратить помогать в работе экспертных советов по вопросам бизнеса и экономики при Белом доме, если президент США Дональд Трамп примет решение о выходе страны из Парижского соглашения по климату.
 
 
По материалам: ZN.UA
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