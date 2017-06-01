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Маск покинет Белый дом в случае выхода США из соглашения по климату

1 июня в 02:51

Бизнесмен "сделал все, что мог", чтобы убедить Трампа не выходить из соглашения. 

Илон Маск
Маск может покинуть Трампа
Википедия
Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск пообещал прекратить помогать в работе экспертных советов по вопросам бизнеса и экономики при Белом доме, если президент США Дональд Трамп примет решение о выходе страны из Парижского соглашения по климату, об этом он сообщил в своем Twitter. 
 
Маск написал, что он "сделал все, что мог", чтобы убедить президента не выводить США из соглашения. Один из пользователей Twitter спросил у него, что он будет делать в том случае, если Трамп примет противоположное решение. Маск ответил, что у него "не будет другого выхода", кроме как покинуть экспертные советы.
 

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Американский президент Дональд Трамп собирается вывести США из Парижского соглашения по изменению климата, которое вступило в силу в ноябре 2016 года. Трамп и раньше критически отзывался об этом соглашении, однако в ближайшее время он примет решение о выходе из соглашения.

 

По материалам: ZN.UA
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