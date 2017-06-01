Маск покинет Белый дом в случае выхода США из соглашения по климату

Бизнесмен "сделал все, что мог", чтобы убедить Трампа не выходить из соглашения.

Маск может покинуть Трампа Википедия Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск пообещал прекратить помогать в работе экспертных советов по вопросам бизнеса и экономики при Белом доме, если президент США Дональд Трамп примет решение о выходе страны из Парижского соглашения по климату, об этом он сообщил в своем Twitter.

Маск написал, что он "сделал все, что мог", чтобы убедить президента не выводить США из соглашения. Один из пользователей Twitter спросил у него, что он будет делать в том случае, если Трамп примет противоположное решение. Маск ответил, что у него "не будет другого выхода", кроме как покинуть экспертные советы.

Don't know which way Paris will go, but I've done all I can to advise directly to POTUS, through others in WH & via councils, that we remain — Elon Musk (@elonmusk) 31 травня 2017 р.