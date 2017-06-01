Маск покинет Белый дом в случае выхода США из соглашения по климату

Бизнесмен "сделал все, что мог", чтобы убедить Трампа не выходить из соглашения.
Don't know which way Paris will go, but I've done all I can to advise directly to POTUS, through others in WH & via councils, that we remain— Elon Musk (@elonmusk) 31 травня 2017 р.
Американский президент Дональд Трамп собирается вывести США из Парижского соглашения по изменению климата, которое вступило в силу в ноябре 2016 года. Трамп и раньше критически отзывался об этом соглашении, однако в ближайшее время он примет решение о выходе из соглашения.