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Трампу грозит нестабильность из-за расширения расследования по России на его окружение - WSJ

31 мая в 17:16

Конгресс присматривается к зятю и личному адвокату Трампа.

Трамп1 EPA
Когда Трамп вернулся с первой международной поездки, понял, сколько всего изменилось в Вашингтоне.
EPA / Chris Kleponis
Вернувшись из первой зарубежной поездки в качестве президента США, Дональд Трамп столкнулся с новыми реалиями в Вашингтоне, которые тревожат Белый дом.

Он неожиданно узнал, что его личного адвоката тоже проверяет Конгресс в деле о вмешательстве России в американские выборы и возможном существовании связей между командой республиканца и российским правительством.

Об этом пишет лояльное к Республиканской партии издание Wall Streeet Journal, добавляя, что Трамп также уволил своего директора по связям с общественностью, а также допросил новых кандидатов на роль директора ФБР, должность которого остается вакантной уже три недели. И все это произошло в один и тот же день.

Тем временем, в Белом доме президент США продлил обсуждение возможности выхода его страны из многостороннего климатического соглашения, подписанного в Париже.

"Пытаясь стабилизировать ситуацию вокруг Белого дома, Трамп использовал несколько утренних записей в Twitter, чтобы привлечь внимание к политическим вопросам. В одном из сообщений он призвал лидера большинства в Сенате Митча Макконнелла ускорить принятие законопроектов об охране здоровья и налогообложение. Успех в законодательной сфере или объявление о Парижском соглашении могут дать Трампу немного времени на передышку от ежедневных публикаций о расширении расследования со стороны специального советника Роберта Мюллера и Конгресса относительно вмешательства России в выборы и существования связей между командой республиканца и Москвой", - говорится в статье.

Расследование теперь касается и близкого окружения Трампа. В поле зрения следователей оказался даже его советник и зять Джаред Кушнер. Во время переходного периода он встречался с главой российского банка "ВТБ", на который США наложили санкции. Кроме того, он встречался с послом России Сергеем Кисляком.

Адвокат Кушнера заверил, что его клиент будет сотрудничать со следствием, но ФБР пока к нему не обращалось. В это же время, бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн согласился передать свои деловые документы в Комитет Сената по разведке. В тот же день конгрессмены, которые ведут следствие о вмешательстве России, попросили адвоката Трампа Майкла Коэна передать документы и принять участие в неформальном допросе. Все это указывает на то, что расследование расширилось на людей из близкого окружения президента США. Коэн объявил, что отказал когресменам. Трамп заявил о разочаровании расследованием и пожаловался на "фейковые новости". А Россия, как всегда, все отрицает.

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Ранее сообщалось, что бывший советник по вопросам национальной безопасности президента США Майкл Флинн отказался свидетельствовать перед Комитетом по вопросам разведки Сената по делу о вмешательстве России в американские выборы.

Ранее издание Reuters сообщало, что президент Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связи Флинна с РФ. Издание узнало, что американский лидер встречался с Джеймсом Коми на следующий день после увольнения своего советника.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Трамп Россия США расследование
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