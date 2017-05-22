Трамп посетил святые места Иерусалима

Он прогулялся по Старому городу без сопровождения израильского руководства.

Трамп прикоснулся к Стене плача Президент США Дональд Трамп посетил религиозные святыни Старого города Иерусалима – храм Гроба Господня и Стену Плача.

Трамп стал первым действующим главой американской администрации, который посетил святые места Иерусалима. Прямую трансляцию посещения Трампом святынь христианства и иудаизма вели каналы израильского национального телевидения.

В пешую прогулку по Старому городу Иерусалима Трамп отправился без сопровождения представителей как израильского, так и палестинского руководства из-за неурегулированности статуса этого места.

Для визита Трампа весь Старый город был закрыт. Других людей, кроме делегации США, не было.

Во время встречи с президентом США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Трампа "настоящим другом Израиля" и выразил оптимизм в отношении роли президента в ближневосточном мирном процессе. Во время выхода к прессе президент Трамп ответил на вопрос о том, делился ли он с Россией сведениями, полученными из израильских разведывательных источников, о планах террористов.

"Я никогда не упоминал слово или имя Израиль. Это еще одна неправильная история. Я никогда не упоминал слово Израиль", – сказал Трамп.