Трамп посетил святые места Иерусалима

Он прогулялся по Старому городу без сопровождения израильского руководства.
Трамп прикоснулся к Стене плача
Президент США Дональд Трамп
посетил религиозные святыни Старого города Иерусалима – храм Гроба Господня и Стену Плача.
Трамп стал первым действующим главой американской администрации, который посетил святые места Иерусалима. Прямую трансляцию посещения Трампом святынь христианства и иудаизма вели каналы израильского национального телевидения.
В пешую прогулку по Старому городу Иерусалима Трамп отправился без сопровождения представителей как израильского, так и палестинского руководства из-за неурегулированности статуса этого места.
Для визита Трампа весь Старый город был закрыт. Других людей, кроме делегации США, не было.
Во время встречи с президентом США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Трампа "настоящим другом Израиля" и выразил оптимизм в отношении роли президента в ближневосточном мирном процессе. Во время выхода к прессе президент Трамп ответил на вопрос о том, делился ли он с Россией сведениями, полученными из израильских разведывательных источников, о планах террористов.
"Я никогда не упоминал слово или имя Израиль. Это еще одна неправильная история. Я никогда не упоминал слово Израиль", – сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп отправился в первое за время пребывания в должности зарубежное турне, в ходе которого побывает на Ближнем Востоке и в Европе. 20 мая Трамп прибыл в Саудовскую Аравию. Его сопровождают супруга Мелания, дочь Иванка и зять Джаред Кушнер. Кроме Саудовской Аравии, в маршруте президента США - Израиль, Ватикан, Бельгия и Италия.
По материалам:
Радио Свобода