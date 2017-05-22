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Трамп посетил святые места Иерусалима

22 мая в 19:53

Он прогулялся по Старому городу без сопровождения израильского руководства. 

Трамп Стена плача
Трамп прикоснулся к Стене плача
Президент США Дональд Трамп посетил религиозные святыни Старого города Иерусалима – храм Гроба Господня и Стену Плача. 
 
Трамп стал первым действующим главой американской администрации, который посетил святые места Иерусалима. Прямую трансляцию посещения Трампом святынь христианства и иудаизма вели каналы израильского национального телевидения.
 
В пешую прогулку по Старому городу Иерусалима Трамп отправился без сопровождения представителей как израильского, так и палестинского руководства из-за неурегулированности статуса этого места.
 
Для визита Трампа весь Старый город был закрыт. Других людей, кроме делегации США, не было.
 
Во время встречи с президентом США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Трампа "настоящим другом Израиля" и выразил оптимизм в отношении роли президента в ближневосточном мирном процессе. Во время выхода к прессе президент Трамп ответил на вопрос о том, делился ли он с Россией сведениями, полученными из израильских разведывательных источников, о планах террористов. 
 
"Я никогда не упоминал слово или имя Израиль. Это еще одна неправильная история. Я никогда не упоминал слово Израиль", – сказал Трамп.
 
 
Президент США Дональд Трамп отправился в первое за время пребывания в должности зарубежное турне, в ходе которого побывает на Ближнем Востоке и в Европе. 20 мая Трамп прибыл в Саудовскую Аравию. Его сопровождают супруга Мелания, дочь Иванка и зять Джаред Кушнер. Кроме Саудовской Аравии, в маршруте президента США -  Израиль, Ватикан, Бельгия и Италия.
По материалам: Радио Свобода
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Тэги Израиль Трамп президент США город святые время слово Аравия Россия терроризм Ватикан
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