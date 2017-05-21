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Трамп обсудит с Нетаньяху урегулирование палестино-израильского конфликта

21 мая в 17:48

Во время визита в Израиль президент США также коснется совместных для двух стран вопросов безопасности.

Трамп Нетаньяху
Нетаньяху рассказал, чего ждет от встречи с Трампом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом США Дональдом Трампом планирует обсудить перспективы возобновления мирных переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта, цитирует Нетаньяху агентство AFP.

Трамп посетит Израиль в понедельник, 22 мая. Среди вопросов, которых коснутся лидеры обоих государств, также есть вопросы укрепления партнерства между Израилем и США, прежде всего в сфере безопасности.

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Ранее Совет Безопасности ООН призвал Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Тогда США не применило право вето ради поддержки Израиля. После этого Израиль приостановил строительство поселений, отменив решение муниципалитета о построении 600 новых домов.

Подробнее о перспективах урегулирования палестино-израильского конфликта читайте в материале Виктора Каспрука "Существуют ли новые подходы к урегулированию палестино-израильского конфликта?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Тэги Израиль Палестина США безопасность Трамп
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