Трамп обсудит с Нетаньяху урегулирование палестино-израильского конфликта

Во время визита в Израиль президент США также коснется совместных для двух стран вопросов безопасности.
Трамп посетит Израиль в понедельник, 22 мая. Среди вопросов, которых коснутся лидеры обоих государств, также есть вопросы укрепления партнерства между Израилем и США, прежде всего в сфере безопасности.
Ранее Совет Безопасности ООН призвал Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Тогда США не применило право вето ради поддержки Израиля. После этого Израиль приостановил строительство поселений, отменив решение муниципалитета о построении 600 новых домов.
Подробнее о перспективах урегулирования палестино-израильского конфликта читайте в материале Виктора Каспрука "Существуют ли новые подходы к урегулированию палестино-израильского конфликта?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Deutsche Welle (Українська редакція)