Нетаньяху принял предложение Гройсмана посетить Украину

Преьмер-министр Украины находится с официальным визитом в Израиле.

"Пригласил премьер-министра Израиля посетит с визитом Украину. Беньямин Нетаньяху принял приглашение. Будем рады видеть в Украине!", - написал Гройсман.

краинская и израильская стороны в присутствии премьер-министров двух государств –

и Биньямина Нетаньяху подписали ряд документов о двустороннем сотрудничестве. В частности – в области здравоохранения, взаимопомощи в таможенных вопросах и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

15 мая у