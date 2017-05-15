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Нетаньяху принял предложение Гройсмана посетить Украину

15 мая в 21:12

Преьмер-министр Украины находится с официальным визитом в Израиле. 

Гройсман и Нетаньяху
Нетаньяху принял предложение Гройсмана
Урядовий портал
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху принял приглашение украинского премьера Владимира Гройсмана посетить Украину, об этом он написал на своей странице в Facebook. 
 
"Пригласил премьер-министра Израиля посетит с визитом Украину. Беньямин Нетаньяху принял приглашение. Будем рады видеть в Украине!", - написал Гройсман.
 
 
 
15 мая украинская и израильская стороны в присутствии премьер-министров двух государств – Владимира Гройсмана и Биньямина Нетаньяху подписали ряд документов о двустороннем сотрудничестве. В частности – в области здравоохранения, взаимопомощи в таможенных вопросах и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
 
По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Гройсман Израиль приглашение премьер виза Владимир сотрудничество область предотвращение чрезвычайное
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