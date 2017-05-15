Украина и Израиль подписали ряд документов о двустороннем сотрудничестве

Премьер Гройсман ожидает, что подписанные соглашения будут содействовать углублению сотрудничества между странами в различных сферах.

Украинская и израильская стороны в присутствии премьер-министров двух государств – Владимира Гройсмана и Биньямина Нетаньяху подписали ряд документов о двустороннем сотрудничестве. В частности – в области здравоохранения, взаимопомощи в таможенных вопросах и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, стороны подписали:

- общую Декларацию о намерениях между Кабинетом министров Украины и правительством государства Израиль о сотрудничестве в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

- План сотрудничества в области здравоохранения и медицины между Министерством здравоохранения Украины и Министерством здравоохранения государства Израиль на 2017-2021 годы;

- Административное распоряжение между ГФС Украины и Таможенным директоратом Налоговой администрации Израиля относительно взаимной помощи в таможенных вопросах относительно обмена данными статистики двусторонней торговли;

- Имплементационный протокол А (строительная отрасль) к Соглашению между Кабинетом министров Украины и Правительством Израиля о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных областях на рынке труда государства Израиль.

"Сегодняшний визит и наша встреча, я глубоко убежден, будут иметь очень позитивные результаты относительно работы между нашими правительствами, и соглашения, которые мы подпишем, тоже будут содействовать развитию нашего двустороннего взаимодействия, развитию экономик двух стран, углубления сотрудничества в разных сферах, в том числе должны уделить должное внимание развитию туризма", – подчеркнул украинский премьер Владимир Гройсман в ходе общего с премьер-министром израиля Нетаньяху общения с журналистами.

напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пребывает в Израиле с официацльным визитом 14-16 мая.

Напомним, что в конце декабря 2016 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.

В феврале Петр Порошенко в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху договорился о визите премьер-министра Украины Гройсмана в Израиль.

Подробнее об охлаждении отношений между Украиной и Израилем после скандального голосования по резолюции Совбеза ООН читайте в статье Владимира Кравченко "Демарш в Хануку" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".