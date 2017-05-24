Теракт в Манчестере вернул вопрос безопасности в британские выборы – Politico

За две недели до парламентских выборов акцент может сместиться в сторону противодействия терроризму.

Мэй может получить дополнительную поддержку перед выборами EPA / SIMON DAWSON

Теракт в Манчестере, который забрал жизни 22 человек и ранил еще около 70, стал вторым за десять месяцев премьерства Терезы Мэй. Кроме того, он стал первым, с момента атаки Андерса Брейвика в Норвегии в 2011 году, который нацелен на детей и подростков. Теракт в Манчестере может вернуть страх в предвыборную кампанию партий, пишет Politico

Издание напоминает, что нынешний теракт стал самым разрушительным с момента взрывов в метро и в автобусе в 2005 году. Тереза Мэй, Джереми Корбин и другие лидеры партий призвали к единству по отношению к террористическим атакам, которые очевидно были запланированы для нагнетания страха накануне выборов 8 июня.

На саммите 25 мая Тереза Мэй сможет сместить свою позицию ближе к Дональду Трампу и предложить более активную борьбу с терроризмом. Германия, Франция, Испания и Бельгия скорее всего поддержат эти изменения, так как страны и сами страдают от тех же проблем. Мэй также может призвать НАТО к более активному участию в борьбе с террористической организацией "Исламское государство" на территории Ирака и Сирии. Такие действия могут оказаться привлекательными для избирателей, когда состояние взволнованности и неуверенности переполняет общество.

Лидер Лейбористов Джереми Корбин же, напротив, не вызывает у избирателей ощущения, что он может взять на себя активное лидерство по противодействию терроризму. Корбина критикуют за отсутствие осуждения к методам "Ирландской республиканской армии", которая, например, осуществила теракт в 1996 году в Манчестере, ранив 200 человек. Не менее Корбина критикуют и за его отношение к государственной политике по противодействию экстремизму, которую лидер Лейбористов обвиняет в антиисламизме.

Несмотря на комфортную позицию для Мэй в таком повороте политики, есть аргументы, которые могут сыграть и против нее. Увеличение обеспокоенности общества и привлечения внимания к вопросам безопасности может поднять за собой вопрос отчетности главы правительства. Так или иначе, избиратели могут критиковать Мэй за уже второй теракт за время ее недолгого премьерства.

Взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая.Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер арены, на которой произошел взрыв. МИД выясняет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва в Манчестере

Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".