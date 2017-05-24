Полиция Британии задержала троих мужчин в связи с терактом в Манчестере

Один из них является братом подозреваемого террориста-смертника.

Полиция задержала новых подозреваемых в деле о теракте в Манчестере EPA / NIGEL RODDIS

Британская полиция сообщает, что задержала троих мужчин по подозрениямна стадионе Манчестера. Мужчин задержали во время обысков на юге Манчестера, сообщает BBC

Один из этих подозреваемых является братом Саламана Абеди, которого подозревают организации взрыва на стадионе Манчестера.

Взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая.Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер арены, на которой произошел взрыв. МИД выясняет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва в Манчестере

Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".