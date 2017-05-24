The Guardian опубликовала фотографию подозреваемого в теракте на стадионе Манчестера

Абеди являлся подданным Британии, однако его родители были родом из Ливии.

Саламан Абеди является предполагаемым исполнителем теракта в Манчестере The Guardian

Британское издание The Guardian опубликовало фотографию, которого считают исполнителем теракта на стадионе в Манчестере. Абеди являлся подданным Великобритании, однако его родители были родом из Ливии, а отец до сих пор проживает в Триполи, пишет The Guardian

Взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая.Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер арены, на которой произошел взрыв. МИД выясняет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва в Манчестере

Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".