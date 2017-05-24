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The Guardian опубликовала фотографию подозреваемого в теракте на стадионе Манчестера

24 мая в 09:47

Абеди являлся подданным Британии, однако его родители были родом из Ливии.

Саламан Абеди
Саламан Абеди является предполагаемым исполнителем теракта в Манчестере
The Guardian
Британское издание The Guardian опубликовало фотографию Саламана Абеди, которого считают исполнителем теракта на стадионе в Манчестере. Абеди являлся подданным Великобритании, однако его родители были родом из Ливии, а отец до сих пор проживает в Триполи, пишет The Guardian.

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Взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая.Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер арены, на которой произошел взрыв. МИД выясняет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва в Манчестере.

Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Манчестер взрыв теракт
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