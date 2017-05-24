Подозреваемый исполнитель теракта в Манчестере имел связи с "Аль-Каидой" – СМИ

Кроме того, Саламан Абеди тренировался в террористических лагерях за рубежом.

Предположительный исполнитель теракта на стадионе в Манчестере имел связи с «Аль-Каидой» CNN

Подозреваемый в осуществлении теракта на стадионе Манчестера 22-летнийимел связи с террористической организацией "Аль-Каида". Кроме того, Абеди проходил подготовку в тренировочных лагерях террористов за рубежом, сообщает NBC , ссылаясь на источники в разведке.

Личность Абеди удалось установить посредством банковской карты, которую нашли на месте взрыва. Следствие узнало, что подозреваемый в теракте на протяжении последнего года ездил в Ливию,. Кроме того, сейчас известно про связь Абеди с "Аль-Каидой", однако следствие не исключает его связь и с другими террористическими группами.

Взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая.Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер арены, на которой произошел взрыв. МИД выясняет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва в Манчестере

Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".