Во взрыве в Манчестере подозревается местный житель Салман Абеди – полиция

Его семья была родом из Ливии.

Теракт в Манчестере мог совершить 22-летний араб CNN В совершении взрыва на " Манчестер Арене " в Великобритании подозревается местный житель Салман Абеди, сообщил глава городской полиции Иан Хопкинс.

"Мы подозреваем 22-летнего Салмана Абеди. Однако мы не получили еще подтверждения коронера, так что больше ничего мы по этому поводу не комментируем", - сказал Хопкинс.

По данным полиции, Абеди родился в Манчестере, а его семья была родом из Ливии. Известно, что у него есть, по меньшей мере три родных брата. Он жил по нескольким адресам в Манчестере, в том числе - в доме на Элстмор-роуд, где полиция провела обыск.

По словам представителя манчестерской полиции, ее основная задача сейчас - определить, действовал ли злоумышленник в одиночку или же у него были сообщники.

Иэн Хопкинс заявил, что пока тело Абеди не было официально идентифицировано, поэтому он воздержится от дальнейших комментариев.

В связи с террористическим актом в Манчестере был задержан 23-летний мужчина , сообщает Sky News со ссылкой на информацию полиции.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мей ранее подтвердила, что полиция установила личность лица, которое может быть причастно к взрыву. Она также назвала инцидент терактом, направленным против беззащитных детей и молодых людей.