Во взрыве в Манчестере подозревается местный житель Салман Абеди – полиция

Его семья была родом из Ливии.
Теракт в Манчестере мог совершить 22-летний араб
CNN
В совершении взрыва на "Манчестер Арене
" в Великобритании подозревается местный житель Салман Абеди, сообщил глава городской полиции Иан Хопкинс.
"Мы подозреваем 22-летнего Салмана Абеди. Однако мы не получили еще подтверждения коронера, так что больше ничего мы по этому поводу не комментируем", - сказал Хопкинс.
По данным полиции, Абеди родился в Манчестере, а его семья была родом из Ливии. Известно, что у него есть, по меньшей мере три родных брата. Он жил по нескольким адресам в Манчестере, в том числе - в доме на Элстмор-роуд, где полиция провела обыск.
По словам представителя манчестерской полиции, ее основная задача сейчас - определить, действовал ли злоумышленник в одиночку или же у него были сообщники.
Иэн Хопкинс заявил, что пока тело Абеди не было официально идентифицировано, поэтому он воздержится от дальнейших комментариев.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мей ранее подтвердила, что полиция установила личность лица, которое может быть причастно к взрыву. Она также назвала инцидент терактом, направленным против беззащитных детей и молодых людей.
Взрыв в Манчестере состоялся после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая. К настоящему моменту число погибших в результате взрыва на стадионе Manchester Arena достигло 22 человек. По данным посольства Украины в Великобритании, граждан Украины среди пострадавших нет.
По материалам:
Русская служба Би-би-си