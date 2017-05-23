Пресс-конференция "Манчестер Юнайтед" перед финалом Лиги Европы была отменена из-за теракта

Инициатором такого решения стал сам английский клуб.
"В связи с террористической атакой в Манчестере УЕФА пошел навстречу просьбе "Манчестер Юнайтед" отменить предматчевую пресс-конференцию", - говорится в официальном заявлении Европейского футбольного союза.
Взрыв в Манчестере состоялся после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая. К настоящему моменту число погибших в результате взрыва на стадионе "Manchester Arena" достигло 22 человек.
Напомним, что в финале Лиги Европы завтра, 24 мая, встретятся английский "Манчестер Юнайтед" и голландский "Аякс".
Решающий поединок Лиги Европы доверили обслуживать словенской бригаде во главе с Дамиром Скоминой. Ассистентами станут Юре Прапротник, Роберт Вукан, Матей Юг и Славко Винчич. Четвертым арбитром будет итальянец Джанлука Рокки, а резервным ассистентом - Томаж Кланчник.
Ранее сообщалось, что финал Лиги Европы в Стокгольме пройдет при повышенных мерах безопасности из-за теракта в Манчестере.football.ua