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Пресс-конференция "Манчестер Юнайтед" перед финалом Лиги Европы была отменена из-за теракта

23 мая в 19:38

Инициатором такого решения стал сам английский клуб.

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manutd.com
В связи с терактом на концерте в Манчестере, УЕФА отменил предматчевую пресс-конференцию тренера "Манчестер Юнайтед" накануне финала Лиги Европы.

"В связи с террористической атакой в Манчестере УЕФА пошел навстречу просьбе "Манчестер Юнайтед" отменить предматчевую пресс-конференцию", - говорится в официальном заявлении Европейского футбольного союза.

Взрыв в Манчестере состоялся после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая. К настоящему моменту число погибших в результате взрыва на стадионе "Manchester Arena" достигло 22 человек.

Напомним, что в финале Лиги Европы завтра, 24 мая, встретятся английский "Манчестер Юнайтед" и голландский "Аякс".

Решающий поединок Лиги Европы доверили обслуживать словенской бригаде во главе с Дамиром Скоминой. Ассистентами станут Юре Прапротник, Роберт Вукан, Матей Юг и Славко Винчич. Четвертым арбитром будет итальянец Джанлука Рокки, а резервным ассистентом - Томаж Кланчник.

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Ранее сообщалось, что финал Лиги Европы в Стокгольме пройдет при повышенных мерах безопасности из-за теракта в Манчестере.

По материалам: football.ua
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Тэги Манчестер Лига Европы теракт УЕФА МЮ Аякс футбол
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