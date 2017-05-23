Букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" фаворитом финала Лиги Европы

Аналитики верят в победу подопечных Жозе Моуриньо над "Аяксом".

Матч состоится завтра, 24 мая twitter.com/UEFA

Завтра, 24 мая, в Стокгольме состоится финальный матч Лиги Европы, в котором за право стать обладателем трофея будут бороться английский

По мнению букмекеров, в данном поединке фаворитом является манчестерский клуб.

Так, на успех команды Жозе Моуриньо конторы принимают ставки с коэффициентом 1,83, а на победу голландского клуба - 5,0. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,3.

Напомним, что решающий поединок Лиги Европы доверили обслуживать словенской бригаде во главе с Дамиром Скоминой. Ассистентами станут Юре Прапротник, Роберт Вукан, Матей Юг и Славко Винчич. Четвертым арбитром будет итальянец Джанлука Рокки, а резервным ассистентом - Томаж Кланчник.

Отметим, что последним украинским представителем в Лиге Европы был донецкий "Шахтер", однако "горняки" в 1/16 финала не сумели справиться с испанской "Сельтой" и покинули турнир.