Финал Лиги Европы в Стокгольме пройдет при повышенных мерах безопасности из-за теракта в Манчестере

В УЕФА шокированы произошедшей в Манчестере атакой.

Финал состоится завтра, 24 мая twitter.com/UEFA

выступили с заявлением по поводу повышения мер безопасности на финальном матче Лиги Европы в Стокгольме, в связи с терактом в Манчестере.

"В УЕФА шокированы произошедшей в Манчестере атакой. Наши мысли с жертвами трагедии и их семьями. УЕФА призывает болельщиков приехать на стадион, как можно раньше, так как из-за усиленных мер безопасности будут проведены детальные осмотры на входе, что приведет к потенциальным задержкам в доступе на стадион", - говорится в заявлении.

Взрыв в Манчестере состоялся после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая. К настоящему моменту число погибших в результате взрыва на стадионе "Manchester Arena" достигло 22 человек.

Напомним, что в финале Лиги Европы завтра, 24 мая, встретятся английский "Манчестер Юнайтед" и голландский "Аякс".

Ранее сообщалось, что букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" фаворитом финала Лиги Европы.