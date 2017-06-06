СМИ опубликовали секретный доклад по вмешательству России в американские выборы

Российские спецслужбы смогли проникнуть достаточно глубоко в систему голосования.

Опубликован секретный отчет АНБ о проникновении российских спецслужб в систему голосования США Frank-Peters / Depositphotos

Российские спецслужбы воспользовались фишинговыми программами для проникновения в систему голосования. О глубоком уровне проникновения России в программное обеспечение избирательной системы сказано в секретном докладе Агентства национальной безопасности США, который опубликовало американское издание The Intercept

В докладе сказано, что сотрудники ГРУ России воспользовались фишинговыми программами, которые были разосланы на почтовые ящики американских избирательных комиссий за несколько дней до выборов президента. В докладе отмечается, что во время этой атаки российским хакерам удалось проникнуть значительно глубже в систему голосования, чем когда-либо ранее.

АНБ отмечает, что российские спецслужбы получили задание шпионить за американскими и другими иностранными избирательными системами. Особое внимание уделялось моменту регистрации избирателей, включительно с программным обеспечением, которое занимается регистрацией и сохранением списков избирателей.

Действия российских хакеров состояли из нескольких этапов. На первом из них, спецслужбы использовали сайты, которые аналогичны с сервисами Google для получения персональной информации и информации о компаниях-разработчиках обеспечения для избирательных систем. После этого, хакеры рассылали письма с полученной информацией, благодаря которым распространяли шпионское обеспечение по компьютерам избирательных комиссий.

АНБ не смогли точно определить, как глубоко в систему проникли хакеры, а также насколько это вмешательство повлияло на исход выборов. Чиновники из АНБ не прокомментировали этот доклад, а также ранее просили его не публиковать.

Ранее Wall Street Journal писало, чтоиз-за расширения расследования в отношении России на его окружение. Расследование теперь касается и близкого окружения Трампа. В поле зрения следователей оказался даже его советник и зять Джаред Кушнер. Во время переходного периода он встречался с главой российского банка "ВТБ", на который США наложили санкции. Кроме того, он встречался с послом России Сергеем Кисляком.

Также сообщалось, что бывший советник по вопросам национальной безопасности президента США Майкл Флинн отказался свидетельствовать перед Комитетом по вопросам разведки Сената по делу о вмешательстве России в американские выборы.

Ранее издание Reuters сообщало, что президент Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связи Флинна с РФ. Издание узнало, что американский лидер встречался с Джеймсом Коми на следующий день после увольнения своего советника.