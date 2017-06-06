СМИ опубликовали секретный доклад по вмешательству России в американские выборы

Российские спецслужбы смогли проникнуть достаточно глубоко в систему голосования.
В докладе сказано, что сотрудники ГРУ России воспользовались фишинговыми программами, которые были разосланы на почтовые ящики американских избирательных комиссий за несколько дней до выборов президента. В докладе отмечается, что во время этой атаки российским хакерам удалось проникнуть значительно глубже в систему голосования, чем когда-либо ранее.
АНБ отмечает, что российские спецслужбы получили задание шпионить за американскими и другими иностранными избирательными системами. Особое внимание уделялось моменту регистрации избирателей, включительно с программным обеспечением, которое занимается регистрацией и сохранением списков избирателей.
Действия российских хакеров состояли из нескольких этапов. На первом из них, спецслужбы использовали сайты, которые аналогичны с сервисами Google для получения персональной информации и информации о компаниях-разработчиках обеспечения для избирательных систем. После этого, хакеры рассылали письма с полученной информацией, благодаря которым распространяли шпионское обеспечение по компьютерам избирательных комиссий.
АНБ не смогли точно определить, как глубоко в систему проникли хакеры, а также насколько это вмешательство повлияло на исход выборов. Чиновники из АНБ не прокомментировали этот доклад, а также ранее просили его не публиковать.
Также сообщалось, что бывший советник по вопросам национальной безопасности президента США Майкл Флинн отказался свидетельствовать перед Комитетом по вопросам разведки Сената по делу о вмешательстве России в американские выборы.
Ранее издание Reuters сообщало, что президент Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связи Флинна с РФ. Издание узнало, что американский лидер встречался с Джеймсом Коми на следующий день после увольнения своего советника.ZN.UA