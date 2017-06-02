Белый дом создаст отдел для работы с расследованием в отношении России - WSJ

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В организации отдела участвует зять Трампа, к которому у следователей тоже появились вопросы.

Трамп хочет оградить свою команду от расследования по России специальным отделом в Белом доме.

Администрация президентасобирается создать подразделение, которое будет работать с все более напряженным расследованием вмешательства России в выборы в США.

Об этом сообщает лояльное к Республиканской партии издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. Создание специального отдела имеет целью уменьшить давление российского расследования на администрацию, чтобы команда президента смогла сосредоточиться на своих политических приоритетах, которые сейчас приходится откладывать.

"В новом подразделении Белого дома будут адвокаты, следователи и специалисты по комуникациям, которые сосредоточатся на том, чтобы отвечать на вопросы следователей и СМИ по российскому вмешательству в выборы в 2016 году, а также относительно возможного существования сотрудничеству помощников из штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками", - говорится в статье.

Источники сообщили изданию, что организацией подразделения занимаются глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, главный стратег Стив Беннон и советник президента Джаред Кушнер, который недавно оказался в поле зрения следователей.

Пока не известно, когда новый отдел начнет работать официально, так как "людей со стороны" в него пока не набирают.

Ранее Wall Street Journal писало, что Трампу грозит нестабильность из-за расширения расследования в отношении России на его окружение. Расследование теперь касается и близкого окружения Трампа. В поле зрения следователей оказался даже его советник и зять Джаред Кушнер. Во время переходного периода он встречался с главой российского банка "ВТБ", на который США наложили санкции. Кроме того, он встречался с послом России Сергеем Кисляком.

Также сообщалось, что бывший советник по вопросам национальной безопасности президента США Майкл Флинн отказался свидетельствовать перед Комитетом по вопросам разведки Сената по делу о вмешательстве России в американские выборы.

Ранее издание Reuters сообщало, что президент Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связи Флинна с РФ. Издание узнало, что американский лидер встречался с Джеймсом Коми на следующий день после увольнения своего советника.