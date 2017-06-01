Россия решила выслать пять дипломатов Молдовы в ответ на действия Кишинева

Так Россия прореагировала на выдворение пятерых своих дипломатов в Молдове.
Сотрудники посольства Молдовы в России должны покинуть страну на протяжении трех дней.
Напомним, что премьер-министр Молдовы Павел Филипп рассказал, что причиной объявления пяти сотрудников дипломатического представительства России персонами нон грата стала информация от спецслужб. Имена дипломатов, которых выслали из страны, Филипп не назвал.
Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Молдовы решило выслать пятерых сотрудников российского посольства. Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин заявил, что Кишинев уведомил об этом 29 мая во второй половине дня. Дипломаты должны покинуть страну в течение суток.Deutsche Welle (Українська редакція)