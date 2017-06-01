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Россия решила выслать пять дипломатов Молдовы в ответ на действия Кишинева

1 июня в 08:40

Так Россия прореагировала на выдворение пятерых своих дипломатов в Молдове.

МИД России
Россия решила принять симметричные меры в ответ на высылку своих дипломатов из Молдовы и Эстонии
rs.gov.ru
Министерство иностранных дел решило принять симметричный ответ на высылку своих дипломатов из Молдовы. В связи с этим, МИД РФ вызвал посла Молдовы для вручение ноты с признанием пятерых сотрудников молдавской дипломатической миссии персонами нон грата, сообщает DW.

Сотрудники посольства Молдовы в России должны покинуть страну на протяжении трех дней.

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Ранее подобное решение было принято в ответ на действия Эстонии, которая выслала двух сотрудников консульства России. В ответ послу Эстонии в Москве Арти Хилпусу сообщили об объявлении персонами нон грата двух эстонских дипломатов.

Напомним, что премьер-министр Молдовы Павел Филипп рассказал, что причиной объявления пяти сотрудников дипломатического представительства России персонами нон грата стала информация от спецслужб. Имена дипломатов, которых выслали из страны, Филипп не назвал.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Молдовы решило выслать пятерых сотрудников российского посольства. Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин заявил, что Кишинев уведомил об этом 29 мая во второй половине дня. Дипломаты должны покинуть страну в течение суток.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Тэги Молдова Россия сотрудники ответ
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