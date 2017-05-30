В Молдове назвали причину выдворения пяти российских дипломатов

По словам премьер-министра, дипломатов выслали по информации спецслужб.

Павел Филипп сказал, что российских дипломатов выслали по информации от спецслужб Noi.md

Премьер-министрПавел Филипп рассказал, что причиной объявления пяти сотрудников дипломатического представительства России персонами нон грата стала информация от спецслужб. Имена дипломатов, которых выслали из страны, Филипп не назвал, сообщает издание NewsMaker

Премьер также отметил, что Молдова ценит свои отношения с Россией, однако требует должного отношения от Москвы. Филипп подчеркнул, что страна разработала план, чтобы устранить многочисленные барьеры между странами. При этом премьер дал понять, что этими барьерами являются эмбарго и торговые ограничения со стороны России.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Молдовы решило. Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин заявил, что Кишинев уведомил об этом 29 мая во второй половине дня. Дипломаты должны покинуть страну в течение суток.