Молдова вышлет пятерых сотрудников российского посольства

Президент Молдовы назвал действия МИД страны возмутительными.

Молдова вышлет российских дипломатов Министерство иностранных дел Молдовы решило выслать пятерых сотрудников российского посольства, сообщает издание NewsMaker.

Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин заявил, что Кишинев уведомил об этом 29 мая во второй половине дня. Дипломаты должны покинуть страну в течение суток.

Среди дипломатов, которых решили выслать, помощник военного атташе Александр Грудин.

Президент Молдавии Игорь Додон назвал действия молдовского МИДа возмутительными.

В российском МИДе высылку дипломатов назвали парадоксальной и показательной.

В марте 2017 года в Молдове задержали бывшего депутата парламента Юрия Болбочана. По версии прокуратуры, он передавал Грудину информацию в ущерб своей стране. За свои услуги он получал от 100 до тысячи долларов. На Болбочана завели дело о шпионаже и измене родине.