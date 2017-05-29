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Молдова вышлет пятерых сотрудников российского посольства

29 мая в 20:48

Президент Молдовы назвал действия МИД страны возмутительными.

Молдова
Молдова вышлет российских дипломатов
Министерство иностранных дел Молдовы решило выслать пятерых сотрудников российского посольства, сообщает издание NewsMaker. 
 
Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин заявил, что Кишинев уведомил об этом 29 мая во второй половине дня. Дипломаты должны покинуть страну в течение суток. 
 
Среди дипломатов, которых решили выслать, помощник военного атташе Александр Грудин. 
 
Президент Молдавии Игорь Додон назвал действия молдовского МИДа возмутительными. 
В российском МИДе высылку дипломатов назвали парадоксальной и показательной.
 
 
В марте 2017 года в Молдове задержали бывшего депутата парламента Юрия Болбочана. По версии прокуратуры, он передавал Грудину информацию в ущерб своей стране. За свои услуги он получал от 100 до тысячи долларов. На Болбочана завели дело о шпионаже и измене родине.
 
По материалам: Интерфакс , Медуза ,
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