В Молдове по подозрению в коррупции задержали мэра столицы

В Кишиневе прошла серия арестов чиновников и предпринимателей.

Мэру Кишинева грозит 10 лет тюрьмы

Молдове вечером в четверг, 25 мая, по делу о коррупции задержали мэра Кишинева Дорина Киртоакэ, его вывели из кабинета сотрудники Национального Центра по борьбе с коррупцией.

Перед задержанием, в течение нескольких часов в кабинете мэра шли обыски. Все это время он находился на рабочем месте, пишет "Интерфакс".

Во время задержания здание мэрии было оцеплено полицией. Киртоакэ внешне выглядел спокойно. На вопросы журналистов он отвечал, что пока ничего комментировать не будет.

Мэра Кишинева обвиняют в коррупции, злоупотреблении служебным положением, извлечении выгоды из влияния. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме мэра, 25 мая также задержали секретаря муниципального совета Кишинева Валерия Диденку, муниципальных советников Олега Онищенко и Геннадия Думанского и ряд предпринимателей.Ранее в Кишиневе арестовали двоих вице-мэров, начальника управления транспорта Кишинева, а также министра транспорта и дорожной инфраструктуры.

38-летний Киртоакэ работает мэром уже третий срок, с 2007 года.