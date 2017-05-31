Додон поехал в Россию для "исправления ошибок" правительства

Президент Молдовы опасается закрытия российского рынка, что приведет к "банкротству сотен фермеров".

Додон поехал в Россию, чтобы «исправлять ошибки евроунионистов» Игорь Додон / Twitter

ПрезидентИгорь Додон сегодня посетит Россию, где у него запланировано множество встреч с руководством РФ. Сам Додон заявил, что поедет в Россию для того, чтобы "исправить ошибки евроунионистов", которые представляют действующую власть страны, сообщает молдавский ресурс Noi.md

Додон отметил, что нынешние действия правительства угрожают закрытием российского рынка, что, по мнению президента, приведет к "банкротству сотен фермеров".

Напомним, что премьер-министр Молдовы Павел Филипп рассказал, что причинойстала информация от спецслужб. Имена дипломатов, которых выслали из страны, Филипп не назвал.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Молдовы решило выслать пятерых сотрудников российского посольства. Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин заявил, что Кишинев уведомил об этом 29 мая во второй половине дня. Дипломаты должны покинуть страну в течение суток.