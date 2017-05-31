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Россия в ответ высылает двух эстонских дипломатов

31 мая в 18:13

Эстония выслала из страны генконсула РФ в Нарве и консула. В ответ Россия высылает эстонских дипломатов.

МИД России
Российский МИД предпринял зеркальные действия
rs.gov.ru
Послу Эстонии в Москве Арти Хилпусу сообщили об объявлении персонами нон грата двух эстонских дипломатов.

"Главе эстонского диппредставительства вручена нота, в которой сообщается, что в качестве ответа на упомянутый провокационный шаг Таллина принято решение об объявлении персонами нон грата Генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Яануса Кирикмяэ и руководителя Псковской канцелярии Генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Катрин Канарик", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Согласно сообщению, эстонским дипломатам предписано покинуть пределы Российской Федерации в пятидневный срок.

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На прошлой неделе генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу в Нарве Андрею Сургаеву было предписано покинуть Эстонию.

Таллин отказался назвать причины этой меры. В то же время телеканал ЭТВ+ опроверг широко распространяемую в СМИ Эстонии версию, что дипломаты высылаются в связи с возможным участием в разведывательной деятельности. Ссылаясь на свои источники, телеканал сообщил, что поводом для высылки стал недавний инцидент с мэром города Кивиыли Николаем Воекиным.

По материалам: Интерфакс , ZN.UA ,
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