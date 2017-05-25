В Эстонии министр подал в отставку после критики членства страны в НАТО

Министр заявил, что подает в отставку, чтобы не разрушать коалицию.

Эстонский министр ушел в отставку из-за слов о том, что он не поддерживает членство в НАТО Scanpix/Postimees

Министр государственного управления Эстонии Михаил Корб заявил про уход в отставку после того, как он публично высказался против членства страны в. Решение про отставку Корб принял после встречи с премьер-министром Юрии Ратасом, сообщает ERR.ee.

Ранее Корб заявлял, что он не поддерживает членство страны в НАТО. Министр подчеркнул, что ему нравится финская политика по этому вопросу, которая предполагает создание собственной сильной армии.

Ранее сообщалось, что по данным разведки Литвы, Россия нарастила силы и возможности начать наступление против любой из трех стран Балтии за 24 часа, ограничивая тем самым способность НАТО ответить на агрессию должным образом.

В начале года Германия отправила в Литву БМП и танки в рамках усилий НАТО, нацеленных на сдерживание агрессивной России. Германия будет осуществлять командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, общая численность которого составит около 1200 человек. США будут командовать в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.