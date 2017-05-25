В Эстонии министр подал в отставку после критики членства страны в НАТО

Министр заявил, что подает в отставку, чтобы не разрушать коалицию.
Ранее Корб заявлял, что он не поддерживает членство страны в НАТО. Министр подчеркнул, что ему нравится финская политика по этому вопросу, которая предполагает создание собственной сильной армии.
В начале года Германия отправила в Литву БМП и танки в рамках усилий НАТО, нацеленных на сдерживание агрессивной России. Германия будет осуществлять командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, общая численность которого составит около 1200 человек. США будут командовать в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.rus.err.ee