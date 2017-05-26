Эстония высылает российских генконсула и консула в Нарве

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Такие действия могут быть связаны с подозрениями в шпионаже.

Консулы России в Эстонии получили ноту о том, что они должны покинуть страну

Российские консулы вполучили ноту о том, что они обязаны покинуть страну. Ноту получили генеральный консул Российской Федерации в Нарве Дмитрий Казенов и консул Андрей Сургаев, сообщает эстонский русскоязычный портал Delfi

Экс-глава Полиции безопасности Эстонии Райво Аэг сказал, что обычно действия подобного характера связаны с подозрением в шпионаже.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова информацию подтвердила, но сообщила о том, что в МИД страны ее пока не комментируют. От комментариев также отказалось посольство Российской Федерации в Эстонии.

Однако в Министерстве иностранных дел России высылку обоих дипломатов все же прокомментировали. "Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа", - цитирует дипломатическое ведомство агентство "ТАСС".

Напомним, в четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введениии вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов, дав понять, что сотрудники посольства и консульств РФ занимались шпионажем.