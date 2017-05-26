Эстония высылает российских генконсула и консула в Нарве

Такие действия могут быть связаны с подозрениями в шпионаже.
Экс-глава Полиции безопасности Эстонии Райво Аэг сказал, что обычно действия подобного характера связаны с подозрением в шпионаже.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова информацию подтвердила, но сообщила о том, что в МИД страны ее пока не комментируют. От комментариев также отказалось посольство Российской Федерации в Эстонии.
Однако в Министерстве иностранных дел России высылку обоих дипломатов все же прокомментировали. "Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа", - цитирует дипломатическое ведомство агентство "ТАСС".
Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов, дав понять, что сотрудники посольства и консульств РФ занимались шпионажем.ZN.UA