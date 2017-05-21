Россия продает КНДР энергоносители, вопреки санкциям Совбеза ООН

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В Кремле планируют занять нишу главного экономического партнера Пхеньяна.

Северная Корея покупает у России нефть и уголь finam.ru

, вопреки попыткам ООН заставить Пхеньян отказаться от ядерной программы при помощи санкций, пишет DW

Так, только в первом квартале 2017 года товарооборот между Россией и Северной Кореей увеличился более чем на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, цитируемым радиостанцией "Голос Америки", с января по март товарооборот между Россией и КНДР составил порядка 32 млн долларов. При этом большая часть экспортируемых Россией товаров приходится на энергоносители – уголь и нефть. Северная Корея получила из России каменный уголь на сумму в 22 млн долларов, бурый уголь – на 4,7 млн долларов, и около 400 тысяч тонн нефти – на 1,2 млн долларов.

Тем не менее, "помощь" России не помогла КНДР избавиться от топливной зависимости. В 2015 году Пхеньян закупил у Пекина 500 тысяч тонн нефти. При этом санкции на продажу Пхеньяну энергоносителей распространяются лишь на авиатопливо (за исключением государственной северокорейской авиакомпании Air Koryo), продавать КНДР сырую нефть не запрещено.

За тот же период Северная Корея поставила в Россию продукцию на сумму всего в 420 тысяч долларов. Преимущественно продукты химической промышленности и музыкальные духовые инструменты.

В то время, как товарооборот между Москвой и Пхеньяном растет, товарооборот между Северной Кореей и ее важнейшим экономическим партнером – Китаем, падает.

В конце февраля, 19 числа, официальный Пекин запретил ввоз угля из КНДР, пояснив данное решение реализацией санкций Совета Безопасности ООН, введенных за наращивание КНДР ядерного потенциала. При этом санкции разрешают закупку угля из Северной Кореи в том случае, если средства от его реализации будут использоваться исключительно в гуманитарных целях, для поддержания уровня жизни населения КНДР, а полученные средства не будут использоваться для разработки ядерной программы Пхеньяна. Ранее Китай использовал данную формулировку для беспрепятственной торговли с КНДР, однако в настоящее время ситуация изменилась.

В марте объем экспорта северокорейского угля в Китай упал до 6342 тонн, хотя в январе этот показатель достигал 1,44 млн тонн, за которые КНДР получила 126 млн долларов. В свою очередь поставки китайской нефти в Северную Корею также прекратились. Китай недоволен постоянными испытаниями КНДР баллистических ракет, и не скрывает этого.

В то же время нишу главного экономического партнера Пхеньяна планирует занять Россия. Президент РФ Владимир Путин хоть и осудил последние ракетные испытания Пхеньяна, все же призвал к возобновлению переговоров с КНДР.

"И ядерные, и ракетные испытания мы считаем неприемлемыми, но нужно возвращаться к диалогу с КНДР, прекратить ее запугивать и найти способы мирного решения этих проблем", - отметил Путин.

Эксперт в области международных отношений, доцент токийского отделения Темпльского университета Джеймс Браун считает, что в основе торговли между Россией и КНДР, помимо прочего, лежат и экономические интересы. Но действия Кремля продиктованы в первую очередь геополитическими соображениями.

"Изоляция Северной Кореи вызывает у российской стороны серьезное беспокойство. Кремль считает это опасным, особенно учитывая конфронтационный курс США. В Москве полагают, что давление на КНДР не только не принесло желаемого результата, но и спровоцировало реакцию Пхеньяна, который чувствует себя в опасности. Поэтому вместо изоляции, которая оказалась неэффективной, Россия предлагает вернуться к диалогу с КНДР", - пояснил Браун.

В 2012 году Россия списала 90% долга Северной Кореи в сумме 11 млрд долларов. А оставшуюся часть в сумме более одного млрд долларов согласилась принять по схеме "долг в обмен на помощь" при реализации совместных проектов в Северной Корее.

Также российские инвесторы планируют в течение 20 лет вложить 25 млрд долларов в модернизацию железнодорожной сети КНДР и профинансировать ряд других инфраструктурных объектов.

В 2014 году Москва и Пхеньян реализовали крупный совместный проект по созданию грузового терминала в незамерзающем порту Раджин, через который экспортируется российский уголь. К 2020 году РФ ставит своей целью увеличить объем товарооборота с КНДР почти в десять раз - до одного млрд долларов.

Напомним, в США выразили надежду на содействие Китая и России в ослаблении напряженности вокруг КНДР. В Белом доме считают, что Северная Корея угрожает не только США и их союзникам, но также и другим странам, среди которых находятся Китай и Россия.

Ранее сообщалось, что утром 14 мая КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.

Ракетные испытания КНДР осудили Евросоюз, НАТО и ОБСЕ.

Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.